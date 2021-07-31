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Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu - Son Dakika

Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu

31.07.2021 08:37

Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu Bursa'da işçi servisi alev topuna döndü.

Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu

BURSA - Bursa'da işçi servisi alev topuna döndü. Servisteki işçiler son anda kurtuldu.

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde FSM bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçileri taşıyan minibüs seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Serviste bulunan işçiler son anda kurtuldular. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası minibüsün motor kısmında büyük hasar oluşurken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Siyah dumanların havayı kapladığı yangını uzaktan görenler orman yangını olabileceğini düşünerek paniğe kapıldı.

Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu
Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu
Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu
Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Bursa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da işçi servisi alev alev yandı, işçiler son anda kurtuldu - Son Dakika


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