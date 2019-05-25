Son Dakika Haberleri: Bursa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Bursa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

12 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi soncu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Bursa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi soncu 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl Bursa Yolu üzerindeki organize sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş G. idaresindeki 16 S 6129 plakalı midibüs organize sanayideki mobilya fabrikasında çalışan işçileri Akhisar Mahallesi'ndeki evlerine bırakmak için yola çıktı. Seyir halinde ilerleyen midibüsün sürücüsünün karşısına otomobil çıkınca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu esnada kontrolü kaybeden sürücü yolun kenarındaki yeşillik alana midibüsü devirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır olmak üzere 10 işçi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 06:06 Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 3'ü Ağır, 10 Yaralı TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı Tarlasını Sürerken 5 Bin Yıllık Tarihi Eserler Buldu, "Tutuklanırım" Korkusuyla Müze Müdürüne Koştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:33:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]