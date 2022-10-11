BURSA'DA İŞÇİ SERVİSİ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 4 YARALI

BURSA'da, işçi servisinin kavşaktan dönüş yapan kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekiplerince ambulansa taşınan kadın işçi, sedyenin ayağının kapanmasıyla yere düşerek başını vurdu. Ayrıca vatandaşların kırımızı ışık ve hız ihlali yaptığını iddia ederek tepki gösterdiği servis minibüsünün şoförü, '70 kilometre ile de vursam, bu araç bu hale gelir" diyerek kendini savundu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi-Samanlı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Osmangazi istikametinden Gürsu istikametine seyreden ve tekstil işçilerini taşıyan Ömer A. idaresindeki 16 S 2467 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hayrullah Ö. yönetimindeki 16 ATM 521 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç da bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Yılmaz Ö. ve servis minibüsündeki 2 işçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıları araçlardan çıkartarak yardım ederken durum sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI KADIN İŞÇİ AMBULANSA TAŞINIRKEN SEDYEDEN DÜŞTÜ

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın işçi, ambulansa taşındığı sırada sedyenin ayaklarının kapanması sonucu omurga tahtasıyla birlikte kaydı ve yere düşerek başını vurdu. Omurga tahtasının tekrar sedyeye sabitlenmesi ve sedyenin kaldırılmasının ardından ambulansa taşınan kadın işçi ile diğer 3 yaralı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

'70 KİLOMETRE İLE DE VURSAM BU ARAÇ BU HALE GELİR"

Kazayı gören vatandaşlar, kırmızı ışık ihlali yaptığını ve aşırı hızlı olduğunu iddia ettikleri servis minibüsünün şoförü Ömer A.?ya 'Sen kırmızıda geçtin mi geçmedin mi' O kadar hızlı gelmene gerek yok, ne diye basıyorsun gaza. Sen en az 110-120 kilometre hızla geliyordun. Yeşil ışığa yetişeceğim diye basmışsın" diyerek tepki gösterdi. Kırmızı ışık ihlali yapmadığını öne süren Ömer A. ise, 'Ben bu araçla 70 kilometre ile de vursam, bu araç bu hale gelir" şeklinde kendini savundu.

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması ve araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.