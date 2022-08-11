Hedefinde İstanbul vardı! Karayılan bu kez zehrini akıtamadı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bursa, OSB, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da 18 işçinin ölümden döndüğü anlar kameralarda - Son Dakika

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