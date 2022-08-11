Bursa'da 18 işçinin ölümden döndüğü anlar kameralarda - Son Dakika
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Bursa'da 18 işçinin ölümden döndüğü anlar kameralarda

11.08.2022 09:16

Bursa'da işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Bursa'da işçileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Servisin takla attığı ve araçta bulunan 18 işçinin ölümden döndüğü kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, merkez Nilüfer İlçesi OSB Mahallesi 75. Yıl Bulvarı Kahverengi Cadde üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Maral idaresindeki 16 S 1998 plakalı servis minibüsü ile Mert Can Yüksel'in kullandığı 16 S 4346 servis minibüsü, döner kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Hasan Maral'ın kullandığı servis aracı devrildi. İşçi servisinin devrilmesi sonucu 18 işçiden 8'i yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Öte yandan kazada servis aracının diğer servis aracına çarpması sonrası devrildiği ve yaralı işçilerin ilk yardımına çevredekilerinin koştuğu görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, OSB, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 18 işçinin ölümden döndüğü anlar kameralarda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 18 işçinin ölümden döndüğü anlar kameralarda - Son Dakika
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