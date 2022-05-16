BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN

16.05.2022 13:27

BURSA'da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

BURSA'da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü. (DHA)

Esra TÜRKER/KESTEL (Bursa), (DHA)-

BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'DA ISI YALITIM SİSTEMLERİ FABRİKASINDA YANGIN

YORUMLAR
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Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3) Son dakika haberleri: Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (3)

İtfaiye, Kestel, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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