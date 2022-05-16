Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasında görüldü.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor. Üretilen ürünlerin hammaddesinin plastik olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.

BURSA VALİSİ OLAY YERİNDE

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Barakfakih Mahallesi'ndeki yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, işçilerin ifadesine göre yangının asma katta elektrik kontağından çıktığını söyledi.

CAN KAYBI VE YARALI BULUNMUYOR

İtfaiye ekiplerinin alevlere kısa sürede müdahale ettiklerini, fabrikanın 95 çalışanının tahliye edildiğini, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ifade eden Vali Canbolat, "Tüm kurumlarımızı seferber ettik. Büyük bir yangın" dedi.

İDARİ BİNADA YANGIN KONTROL ALTINDA

Başkan Alinur Aktaş ise, yangına 35'i belediyeden olmak üzere 50'den fazla itfaiye aracıyla müdahale ettiklerini, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını önlediklerini belirtti. Aktaş, idari binada yangını kontrol attıklarını, diğer noktalarda ise müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yetkililer tarafından yapılan son açıklamalara göre, fabrikada çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı bilgisi edinildi. Öte yandan bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları yaptığı açıklandı.

Olay yerinden ilk görüntüler şu şekilde:

