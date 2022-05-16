Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

16.05.2022 14:09

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanların şehrin birçok noktasından görüldüğü yangında çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye gönderilirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasında görüldü.

Bursa'da büyük fabrika yangını

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor. Üretilen ürünlerin hammaddesinin plastik olması nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.

BURSA VALİSİ OLAY YERİNDE

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Barakfakih Mahallesi'ndeki yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın hakkında açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, işçilerin ifadesine göre yangının asma katta elektrik kontağından çıktığını söyledi.

CAN KAYBI VE YARALI BULUNMUYOR

İtfaiye ekiplerinin alevlere kısa sürede müdahale ettiklerini, fabrikanın 95 çalışanının tahliye edildiğini, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ifade eden Vali Canbolat, "Tüm kurumlarımızı seferber ettik. Büyük bir yangın" dedi.

İDARİ BİNADA YANGIN KONTROL ALTINDA

Başkan Alinur Aktaş ise, yangına 35'i belediyeden olmak üzere 50'den fazla itfaiye aracıyla müdahale ettiklerini, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını önlediklerini belirtti. Aktaş, idari binada yangını kontrol attıklarını, diğer noktalarda ise müdahalenin sürdüğünü kaydetti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yetkililer tarafından yapılan son açıklamalara göre, fabrikada çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı bilgisi edinildi. Öte yandan bölgede bulunan itfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları yaptığı açıklandı.

Olay yerinden ilk görüntüler şu şekilde:

Bursa'da ısı yalıtımı fabrikasında yangın çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Bursa'da ısı yalıtımı fabrikasında yangın çıktı! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Bursa'da fabrika yangını! Alevler gökyüzünü kapladı, ekipler olay yerinde
YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (2) Son dakika haberi! Bursa'da ısı yalıtım sistemleri fabrikasında yangın (2) Bursa protokolü yangın mahalline geldi, bilgi verdi Bursa protokolü yangın mahalline geldi, bilgi verdi

İtfaiye, Yangın, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Burak Elmas: Fatih Terim'i görevden alırken çok zorlandım, her ne kadar sonrasında Fatih hocanın ibrasızlık için çalıştığını öğrensem de...
14:49 Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar
14:30 Çaban ne olduğunu anlamadı bile! Yıldırım düşmesi sonucu 53 koyun hayatını kaybetti
14:26 İstanbul'da çıkan gizemli tünel için ortaya 2 iddia atıldı
14:18 İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi
14:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas elini kürsüye vura vura söyledi: Defalarca kez söyledim aday olmayacağım!
14:09 Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
14:05 Sosyal medya fenomeni köprüde göğsünü açtı! Hakkında "toplumsal ahlaka aykırı davranmak" suçundan işlem başlatıldı
13:59 Paris Saint-Germain'in Müslüman yıldızı gökkuşağı bayraklı formayı giymeyi reddetti
13:55 Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı! Pantolonunu ise çanta olarak kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 15:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da ısı yalıtımı fabrikası alev alev yandı! Dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement