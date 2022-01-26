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Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK - Son Dakika

Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK

26.01.2022 11:11

Son dakika haberi: Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin pikaba çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin pikaba çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Mudanya ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Güzelyalı kavşağında kırmızı ışıkta geçen Uğur Çalışkan (35) idaresindeki 16 SFB 64 plakalı otomobil, Yusuf Karademir (31) yönetimindeki 16 UCA 73 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, kazada sürücüler ile otomobildeki Engin Demirayak (35) ve Sezer Paçacı (26) araç içine sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalenin ardından Yusuf Karademir, Bursa Şehir Hastanesi'ne; diğer yaralılar ise Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uğur Çalışkan, Engin Demirayak ve Sezer Paçacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Karademir'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın ardından yol güvenliği alan polis ekipleri, trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK
Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK

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Yusuf Karademir, Mudanya, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOMOBİL PİKABA ÇARPTI; 3 ÖLÜ, 1 YARALI -EK - Son Dakika
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