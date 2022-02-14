Üye Girişi
Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

14.02.2022 12:30
Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da borç meselesi nedeniyle bir kişiye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen ve operasyonla yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da borç meselesi nedeniyle bir kişiye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen ve operasyonla yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

E.M. (26) isimli kişiye işkence yaptıkları ve bu anları cep telefonuyla kameraya kaydettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar Y.D.Ç. (28), E.T, G.Ü. ve G.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Şüphelilerin E.M'yi Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'ndeki bir eve götürerek darbettikten sonra kadın elbisesi giydirip işkence yaptığı ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilmişti. E.M'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, Y.D.Ç'yi söz konusu evde, diğer zanlıları ise adreslerinde gözaltına almıştı.

Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi
Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

YORUMLAR
500

Bursa, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabada cinsel ilişkiye girdiği sırada genç kızı boğarak öldürdü, cinayeti karısına itiraf etti
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:58:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da işkence şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement