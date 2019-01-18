Son Dakika Haberleri: Bursa'da İşkur'dan Gençler İçin "İşe İlk Adım Projesi"

Bursa'da İşkur'dan Gençler İçin "İşe İlk Adım Projesi"

54 dakika önce

Bursa'da İŞKUR tarafından 18-29 yaş aralığındaki genç iş arayanların istihdamına yönelik "İşe İlk Adım Projesi" başlatıldı.

Bursa'da İşkur'dan Gençler İçin
Bursa'da İŞKUR tarafından 18-29 yaş aralığındaki genç iş arayanların istihdamına yönelik "İşe İlk Adım Projesi" başlatıldı.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, iş yerlerinin eğitim ve yaş kriterlerini taşıyan gençler belirlenerek, eğitim programına alınacak.

İmalat ve bilişim sektörü için 6 ay, geleceğin mesleklerinde 9 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay sürecek eğitim sürecinin ardından iş yerleri, genç katılımcıları program süresi kadar istihdam edecek.

Zorunlu istihdam süreci olarak tanımlanan bu istihdam dönemi sonunda iş yerinin iş gücü maliyetini azaltmak için net asgari ücretin yüzde 50'si kadar tutar, İŞKUR tarafından karşılanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Bursa, İŞKUR, Güncel
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