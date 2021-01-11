Bursa'da işlenen cinayetin şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Bursa'da işlenen cinayetin şüphelisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Bursa'da bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı.

Bursa'da bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Nilüfer ilçesindeki bir sitede bekçilik yapan Turgut Kahraman (53), tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kahraman'ın eşi ile aralarında ilişki olduğu öne sürülen tır şoförü T.Ç. üzerinde yoğunlaştı. Şüphelinin Edirne'ye gittiğini belirleyen ekipler, T.Ç'yi Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalayıp Bursa'ya getirdi. T.Ç'nin yanı sıra öldürülen Turgut Kahraman'ın eşi ile kızı da gözaltına alındı. Yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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