Bursa'da ıspanak hasadı başladı - Son Dakika

Kalitesi ile Türkiye'de kendini ispatlamış olan sofraların vazgeçilmez lezzeti Bursa Ispanağı'nın hasadı başladı.

Türkiye'nin en kaliteli ıspanağının yetiştiği Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ürünler el değmeden biçilmeye başlandı.

Çeltikçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hikmet Avşar, Yenişehir'de ıspanak hasadına başladıklarını belirterek, " Havaların ısınması sebebiyle hasat başladı. Bir ay boyunca hasat sürecek. Ortalama 400 dönüm tarlada yaklaşık 1.600 ton ıspanak biçeceğiz. Kooperatife ait biçerler sayesinde artık bölgede işçilik maliyetleri çok düşüyor. Bu tarlayı 200 kişi bir günde bitirirken, makine ile biçildiğinde buradaki hasat 2-3 saatte toplanmış oluyor" diye konuştu.

Avşar, "Biçerdöver ile ürün daha kaliteli toplanıyor. Fabrikaların istediği şekilde ürünleri topluyoruz. Ispanağın bu sene üreticinin yüzünü güldüreceğine inanıyoruz. Ispanağın tarladan alış fiyatının 60 ila 70 kuruş olmasını bekliyoruz" dedi. - BURSA