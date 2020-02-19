Bursa'da işten çıkartılan 81 işçi için müjdeli haber - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da işten çıkartılan 81 işçi için müjdeli haber - Son Dakika

Bursa'da işten çıkartılan 81 işçi için müjdeli haber

6 saat önce

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, otomotiv yan sanayide işine son verilen 81 işçinin yapılacak ikili görüşmelerin ardından tekrar işlerine dönebileceğini açıkladı.

Bursa'da işten çıkartılan 81 işçi için müjdeli haber, System.String[]

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, otomotiv yan sanayide işine son verilen 81 işçinin yapılacak ikili görüşmelerin ardından tekrar işlerine dönebileceğini açıkladı.


Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Kestel ilçesindeki Alman menşeeli otomotiv yan sanayi fabrikasında işten çıkarılan 81 işçiyi ziyaret etti. Son 6 ayda işçilerin işten çıkartılması üzerine fabrikada grevler yapılmıştı. İşlerine geri dönmek isteyen işçileri ziyaret eden Pevrul Kavlak, "İnsanların ekmeğiyle oynayanları, işçinin aşına, ekmeğine göz dikenleri, iş yerlerinde mobbing uygulayanları kınıyorum. Türk Metal Sendikası her zaman sosyal diyalogdan yana. Biz bu ülkede insan gibi yaşamak istiyoruz. Onurumuzla yaşamak istiyoruz. Gelecek kaygısı olmadan huzur içinde yaşamak istiyoruz" dedi.


Açıklamaların ardından fabrika yetkilileri Kavlak ile görüşme talebinde bulundu. Yetkililer ile görüşen Kavlak, işverenin sendikaya olumlu yaklaştığını, Almanya'daki ortaklarla görüşüldükten sonra işçilerin tekrar işe alınacağının müjdesini verdi.


Kavlak, "Patronlarla görüştüm. Kendileri Almanya'dan bir haber beklediklerini, Almanya'dan olumlu haber geldikten sonra kendileri açısından bir problem olmadığını, herkese işbaşı vereceklerini söyledi" diye konuştu. - BURSA

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı
Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok Serin ve yağışlı hava yarın sabahtan Pazar gününe kadar yurt genelinde etkili olacak Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası TSK, İdlib'deki mevzilerini güçlendiriyor

Son Dakika Haberleri
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:28:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da işten çıkartılan 81 işçi için müjdeli haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]