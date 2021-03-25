Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (1) - Son Dakika

Bursa'da 5 katlı apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü (1)
25.03.2021 17:19
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu.
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu.
İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi Üftade Sokak'ta yamaçta bulunan 5 katlı bir apartmanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle alt tarafta bulunan apartmandaki dairelerde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tedbir amaçlı binalarda oturanları tahliye etti. İstinat duvarının çöktüğü binada hasar oluştu.
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