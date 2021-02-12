Bursa'da izinsiz gösteriye gözaltı - Son Dakika

Bursa'da izinsiz gösteriye gözaltı
Setbaşı Köprüsü üzerinde Boğaziçi eylemlerine destek vermek için toplanan aralarında HDP Eski İl Başkanı Yüksek Akgün'ün de aralarında bulunduğu grubu polis önce uyardı, sonra gözaltına aldı
HDP Eski İl Başkanı Akgün ve 7 kişi gözaltına alındı
BURSA - Bursa'da izinsiz gösteri yapmak isteyen HDP Eski İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Setbaşı Köprüsü üzerinde Boğaziçi eylemlerine destek vermek için toplanan grubu, polis ekipleri önce sözlü olarak ikaz etti. 5 dakika süre verilen grup dağılmamakta ısrar edince sivil ekiplerin yanısıra çevik kuvvet ekipleri bu kişilere müdahale etti
Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilen 8 kişi ifadelerine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: İHA
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