Son Dakika Haberleri: Bursa'da izinsiz kazı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da izinsiz kazı operasyonu

51 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bursa'da izinsiz kazı operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlyasçılar Mahallesi'nde yaşayan arı yetiştiricisi R.Ş'nin yanına gelen E.Y. ile M.G, ona arıcılık yaptığı alanda altın olduğunu ve bunları birlikte çıkarıp paylaşabileceklerini söyledi.
Şüpheliler gittikten sonra telefonla İl Jandarma Komutanlığını arayan R.Ş, bu kişilerin kazı yapmak için gece saatlerinde bölgeye geleceğini bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Kazı yaparken suçüstü yakalanan E.Y. ve M.G'nin yanlarında, tarihi eser görünümü verilmiş küpün içinde imitasyon 3 heykel ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:47 Kaynak: AA
mustafakemalpaşa, jandarma, bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızı yüzünden tartıştığı eşini öldüren cani kocadan kan donduran sözler: Anneni öldürdüm gel Düğün sabahı karısını öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet! CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi Afganistan'daki FETÖ okullarının devir işlemi tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da izinsiz kazı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]