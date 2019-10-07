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Bursa'da izleyenleri heyecanlandıran gösteri

40 dakika önce

Yaptığı tehlikeli şovlarda bilinen Cemil Urhan'ın Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri izleyenleri heyecanlandırdı.

Bursa'da izleyenleri heyecanlandıran gösteri, System.String[]

Yaptığı tehlikeli şovlarda bilinen Cemil Urhan'ın Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri izleyenleri heyecanlandırdı.

Orhangazi ilçesinde spor salonu işleten ve 1990'lı yıllardan beri yaptığı tehlikeli şovlarla tanınan "Çılgın Cemil" lakaplı Cemil Urhan, Cumhuriyet Alanı'nda gösteri gerçekleştirdi.

Otomobil ve motosikletlerin de yer aldığı etkinlikte, Urhan'ın yaptığı gösteri, izleyicileri heyecanlandırdı.

Çivili tahtaya yaslanan Urhan, gaza basan iki otomobil ile çivili tahtanın arasında kaldı. Daha sonra motosikletler Urhan'ın göğsü ile boynunun üzerinden geçti.

Gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ardından iki motosikletin akrobasi gösterisi de ilgiyle izlendi. Tek tekerlek üzerinde tur atan sürücüler, daha sonra motosikletin üzerinde tek ayakla durarak araç kullandı.

Gösteriler sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Gösteriyi, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan ile vatandaşlar izledi.

Orhangazi, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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