Bursa'da İzmir depremzedelerine yardım konseri - Son Dakika

Bursa'da İzmir depremzedelerine yardım konseri
04.11.2020 01:01
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, tüm geliri İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım konseri düzenledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, tüm geliri İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım konseri düzenledi.
Deprem felaketinin ardından depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek olmak amacı ile sanatçı Emel Taşcıoğlu konuk olarak sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nilüfer Göl yönetti.
Solist Emel Taşcıoğlu birçok yörenin türkülerinden oluşan eserleri seslendirdi.
Gecenin sonunda Emel Taşcıoğlu ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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