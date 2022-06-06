Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı - Son Dakika
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Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı

06.06.2022 20:29
Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı

İznik Gölü'nde yaşnan siyanobakteri artışı nedeniyle göle girmek geçici olarak yasaklandı.

İznik Gölü'nde yaşnan siyanobakteri artışı nedeniyle göle girmek geçici olarak yasaklandı.

İznik Gölü'nü yeşil renge boyayan bakteri hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "İznik Gölünde son birkaç gündür yüksek seviyede Siyanobakteri artışı var. Önlem olarak birçok ülkede olduğu gibi önlem amaçlı başta yüzme amaçlı olmak üzere gölün kullanımını kısıtlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Reyhan Akçaalan da, "İznik Gölü'nde aşırı siyanobakteri artışı var. Özellikle insanların göle yüzmeye girdiği bölgelerde durum bu şekilde. Bu süreçte artış toksik olabileceğinden göle girilmemesi yönünde uyarıların konulması doğru olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İznik Gölü bize bir şeyleri yanlış yaptığımızı hatırlatıyor" paylaşımında bulundu.

Uzmanların açıklamalarının ardından İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İznik Gölü'nde yüzmeyi geçici olarak yasaklayan uyarı tabelaları astı.

Albay, "Ülkemizde ilk kez bir halk plajı yoğun siyabakteri artışı nedeniyle yüzmeye kapatıldı. 30 yılı aşkın süredir verdiğimiz emek sonunda karşılık buldu. Tabelaya rağmen hala yüzen kişiler olsa da farkındalığın artmasıyla bu sorun da çözülecektir" dedi.

Siyanobakteri, hava sıcaklıkları ve sudaki azot ile fosfor artışı nedeniyle oluşan bitkisel plankton türüdür. Uzmanlar, siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor. - BURSA

Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı
Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı
Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı
Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı
Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı
Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı
Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı

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Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, İznik Gölü, İznik, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da İznik Gölü'ne girmek yasaklandı - Son Dakika
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