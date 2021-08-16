Bursa'da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı - Son Dakika

Kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve Bursa'ya kadar gelen kaçak 67 göçmen jandarma ekiplerinin dikkatiyle yakalandı.

Bursa- İzmir otoyolu Kuzey gişelerine yakın bölgede yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekipleri, gece saat 02.30 sıralarında denetimi fark eden bir kamyon sürücüsünün önünde seyreden araca çarparak kaza yaptı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan kamyon şoförü ekipler tarafından yakalandı. Kaza yapan kamyonda arama yapan jandarma ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla giren Pakistan ve Bangladeş uyruklu 67 şahıs yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi. - BURSA