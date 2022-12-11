Vatandaşa satacaklardı! Yüzlerce kilo kaçak sakatat ele geçirildi - Son Dakika
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Vatandaşa satacaklardı! Yüzlerce kilo kaçak sakatat ele geçirildi

11.12.2022 16:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı trafik timi sürücülere yönelik yaptığı uygulamada durdurdukları araçta 700 kilogram kaçak sakatat ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken sakatatlar imha edildi.

Saat 13.00 sıralarında İnegöl-Tahtaköprü yolu üzeri kırsal Hamamlı mahallesi mevkiinde sürücülere yönelik uygulama yapan İnegöl Jandarma komutanlığı Trafik timi, şüphelendikleri 34 KA 1463 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada arka kısmında sevk raporu olmayan kaçak sakatatları ele geçirildi.

Tam 700 kilo! İğrenç sakatatları vatandaşın sofrasına yollayacaklardı

KÜTAHYA'DAN BURSA'YA TAŞIYORLARDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden alınıp Bursa'nın Yıldırım ilçesine taşındığı öğrenilen 700 kilogram kaçak sakatatın ele geçirildiği aracın sürücüsü Sadettin A. Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde sakatatlar gömülerek imha edildi. Sürücüye Tarım Müdürlüğü ekiplerince 5996 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapılırken, Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Tam 700 kilo! İğrenç sakatatları vatandaşın sofrasına yollayacaklardı
Tam 700 kilo! İğrenç sakatatları vatandaşın sofrasına yollayacaklardı
Kaynak: İHA
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Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşa satacaklardı! Yüzlerce kilo kaçak sakatat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaşa satacaklardı! Yüzlerce kilo kaçak sakatat ele geçirildi - Son Dakika
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