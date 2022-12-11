Saat 13.00 sıralarında İnegöl-Tahtaköprü yolu üzeri kırsal Hamamlı mahallesi mevkiinde sürücülere yönelik uygulama yapan İnegöl Jandarma komutanlığı Trafik timi, şüphelendikleri 34 KA 1463 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada arka kısmında sevk raporu olmayan kaçak sakatatları ele geçirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden alınıp Bursa'nın Yıldırım ilçesine taşındığı öğrenilen 700 kilogram kaçak sakatatın ele geçirildiği aracın sürücüsü Sadettin A. Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde sakatatlar gömülerek imha edildi. Sürücüye Tarım Müdürlüğü ekiplerince 5996 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapılırken, Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Vatandaşa satacaklardı! Yüzlerce kilo kaçak sakatat ele geçirildi - Son Dakika