Ekipler, şüphelinin adreslerinde yaptığı aramalarda 115 litre sahte alkol, 138 paket kaçak sigara, bir miktar anason yağı ve etil alkol ile 122 adet çeşitli markalarda hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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