Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

06.10.2022 11:02
Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte alkol ürettiği öne sürülen kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nilüfer ilçesi Unçukuru Mahallesi'nde M.K'nin (74), sahte alkol üretip kendi iş yerinde sattığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, şüphelinin adreslerinde yaptığı aramalarda 115 litre sahte alkol, 138 paket kaçak sigara, bir miktar anason yağı ve etil alkol ile 122 adet çeşitli markalarda hap ele geçirdi.

Operasyon kapsamında M.K gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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