Araçta arama yapan ekipler 106 bin adet bandrolsüz sigara, 70 kilogram sahte bandrollü kıyılmış türün ve 50 bin adet boş makaron ele geçirdi.

Kaynak: AA

Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da 106 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika

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