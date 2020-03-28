Bursa'da jandarma ekiplerinden kumar operasyonu - Son Dakika

BURSA'da jandarmanın otele düzenlediği operasyonda restoran bölümünün açık olduğu ve kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi ve masalarda oturan kişilere idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki otelde kumar oynatıldığı ve restoran kısmının da açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Otele yapılan baskında, restoranın depo bölümünde kumar oynatıldığı nı tespit etti. Operasyonda kumarda kullanılan yuvarlak masalarda 13 deste iskambil kağıdı, 4 yaz boz, 37 poker taşı ve 3 tükenmez kalem ele geçirdi.

Ayrıca restoranda farklı masalarda oturan A.T., L.B., İ.K., M.D., B.T., R.B. ve A.B.'ye 1225'er TL olmak üzere toplam 8 bin 575 TL idari para cezası uygulandı.

İş yeri yetkilisi K.D. hakkında ise 'kumar oynama' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapılırken, alınan ifadelerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. İş yerine ise restoran bölümünü kapatmaması nedeniyle 392 TL, sigara içilmesi nedeniyle de 187 TL para cezası uygulandı.