Bursa'da jandarma ekiplerinden şehirler arası otobüslere sıkı denetim - Son Dakika

Türkiye çapında son zamanlarda meydana gelen ölümlü şehirler arası otobüs kazalarının ardından jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, otobüs, minibüs v.b. ulaşım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi için yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetim esnasında şoför ve yolcular bilgilendirilerek, kaza esnasında emniyet kemeri kullanımı ve otobüs şoförünün sürüş zamanına uyması konusunda ikaz edildi. - BURSA