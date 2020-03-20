Bursa'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bursa'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

BURSA - Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda S.K., A.Ç, U.Ş.Ç. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, eklenti, ve araçlarında yapılan aramalarda 104 gram sentetik kannobinoid, 25 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 7 kilogram kenevir tohumu, 3 adet puyp, 84 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, S.K., A.Ç, ve U.Ş.Ç. ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.