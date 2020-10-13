Bursa'da jandarma ile MİT'ten DEAŞ ve PKK operasyonu - Son Dakika

BURSA'da, jandarma ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği DEAŞ ve PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içsinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu N.S. (33) ile PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki Mahmur kampında eğitim aldığı tespit edilen M.Ö.'nün (28) kentte olduğu tespit edildi. Yapılan takibin ardından Jandarma Özel Harekat Timleri desteğiyle şüphelilerin kent merkezindeki evlerine eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Baskında, N.S. ve M.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyellere el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.