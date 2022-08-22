Bursa'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni

22.08.2022 22:52
Bursa'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni

Bursa'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni Törende 349 öğrenci diploma aldı Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 349 öğrenci için tören düzenlendi.

Bursa'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni

Törende 349 öğrenci diploma aldı

BURSA - Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 349 öğrenci için tören düzenlendi.

Okulun yerleşkesinde, 349 öğrenci için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende protokol üyelerinin konuşmaları ve mezun olan askerlerinin okuduğu şiirlerinden ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören ekranlara yansıtıldı.

Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun 349 astsubay adayının yeminiyle devam eden törende, öğrencilere diplomaları verildi. Mezun olan öğrencilerin yakınlarının da katıldığı program, mezuniyet kütüğüne dönem birincisinin plaket çakmasıyla ve iki törenin de eş zamanlı tamamlanmasıyla sona erdi.

YORUMLAR
500
ALACAK VERECEK KAVGASINDA BABA VE İKİ OĞLU DARP EDİLDİ ALACAK VERECEK KAVGASINDA BABA VE İKİ OĞLU DARP EDİLDİ Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
20:09 Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!
19:57 Hafriyat kamyonunun altına giren araç ezildi! Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
19:54 Rus istihbaratı paylaştı! İşte Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 22:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement