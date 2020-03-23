Bursa'da jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara evde destek uygulaması - Son Dakika

BURSA'da, jandarma ekipleri, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına yasak getirilen 65 yaş üstündeki vatandaşların ilaç ve gıda ihtiyaçlarını karşıladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmalarına yasak getirilen 65 yaş üstündeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kurdu. İl genelinde 65 yaş üstündeki vatandaşların yardımına koşan ekipler ilaç, ekmek ve temel gıda ihtiyaçları temin ederek sahiplerine ulaştırdı. Vatandaşlar, evlerine gelen ekiplere teşekkür etti.