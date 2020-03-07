Bursa'da jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Bursa'da jandarmadan kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sahte içki yaparak piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşılması sonucu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda binlerce litrelik kaçak içki ele geçirildi.

Bursa'da jandarmadan kaçak içki operasyonu, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sahte içki yaparak piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşılması sonucu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda binlerce litrelik kaçak içki ele geçirildi.


Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde ikamet eden N.K. ve S.A. isimli şahısların ev ve müştemilatında yapılan aramada, 38 adet çeşitli marka ve türde yabancı menşeili ve bandrollü alkollü içki, 34 adet (23 litre) boğma olarak tabir edilen farklı boyutlarda el yapımı alkollü içki, 3 adet 100 litrelik bidon, 3 adet 220 litrelik bidon, 6 adet 19 litrelik damacana, 1 adet 0.5 litrelik pet şişe, 1 adet ısıtmalı damıtma cihazı, alkol yapımında ham madde olarak kullanılan yaklaşık Bin litre fermante alkol, 100 litre damıtılmış alkol, 1 adet 500 mililitre içi şarap dolu cam şişe ele geçirildi.


Şüpheli N.K. ve S.A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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