Bursa'da jandarmadan kaçamadılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da jandarmadan kaçamadılar - Son Dakika

Bursa'da jandarmadan kaçamadılar

6 saat önce

Bursa'da jandarma ekipleri iki aranan şahsı yakaladı.

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Bursa'da jandarma ekipleri iki aranan şahsı yakaladı.


Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesinde bir süredir cezaevi firarisi olan ve hırsızlık suçundan aranan O.Ö. ve V.Y. isimli şahıslar, devriye atan jandarma ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanan iki şahsın kesinleşmiş "3 yıl 9 ay" hapis cezaları olduğu öğrenildi. Zanlılar Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin üstünde 10 gram metamfetamin ile bir miktar para ele geçirildi. - BURSA

Karapınar, Yıldırım, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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