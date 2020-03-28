Bursa'da jandarmadan kumarhane baskını - Son Dakika

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler alınan korona virüs tedbirleri kapsamında bir otelde kumar oynatıldığı ihbarını değerlendirerek operasyon düzenledi.



Jandarma ekipleri aldıkları ihbar sonucu Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele baskın düzenledi. Yapılan operasyonda otelin restoran bölümünün deposunda da kumar oynayan kişileri suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda ise yuvarlak masalar ile birlikte üzerlerinde 13 deste iskambil kağıdı, 4 Adet yaz boz, 37 adet poker taşı ve 3 adet tükenmez kalem bulundu. Ayrıca farklı masalarda oturan A.T., L.B., İ.K., M.D., B.T., R.B., A.B. isimli şahıslara 5326 Sayılı Kanunun 34. Maddesi gereği her birine bin 225 lira, toplamda da 8 bin 575 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri yetkilisi K.D. hakkında TCK 228. Maddesi gereği Kumar Oynama ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı ile serbest bırakıldı. Bahse konu iş yerine İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği restoran bölümünü kapatmaması nedeniyle 5326 Sayılı Kanunun 32. Maddesince 392 lira, sigara içilmesi nedeniyle 5326 Sayılı Kanunun 39. Maddesince 187 lira idari para cezası uygulandı. - BURSA