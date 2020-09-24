Bursa'da jandarmadan maske denetimi: 97 bin 494 lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan korona tedbirleri kapsamında toplamda 97 bin 494 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 111 ekip ve 453 personel Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Uygulamada, 73 Berber/Kuaför/Güzellik Merkezi, 2 AVM, 50 ticari taksi, 3 taksi durağı 6 pazar yeri, 176 şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, 4040 kahvehane-kıraathane, 8 hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzu, 257 lokanta, restoran, kafe vb., 1 spor merkezi, 93 sahil bandı, park/piknik, mesire alanları, 28 konaklama tesisi, 51 çay bahçesi, 15 dernek lokali, 17 nikah ve düğün salonu, 6 internet kafe, 2 lunapark, 1 ganyan bayi, 270 cami ve 10 halısaha denetlendi.

Yapılan denetimler sonucu, 2 bin 544 ticari taksiye, 16 bin 200 pazar yerleri, 4 bin 500 şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarına, 20 bin 700 kahvehane, 34 bin 650 lokanta, restoran ve kafelere, 13 bin 500 sahil bantları, park, piknik ve mesire alanlarında, 5 bin 400 çay bahçesi olmak üzere toplamda 97 bin 494 lira cezai işlem uygulandı. - BURSA