Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 15 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan 4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenledi. M.T. (28), H.H. (42), F.U (45) ve B.O. (19) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 15 gram bonzai ve 10 gram metamfetamin ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.4 şüphelinin işlemleri sürüyor.