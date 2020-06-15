Bursa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerleri ile evlerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri, mahalle girişinde konuşlandı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan motosikletli şüpheliler, jandarma tarafından yakalandı. A.S. (18) ile E.K.'nin (36) üzerlerinde yapılan aramalarda; 2 şeffaf poşet içinde 10 gram metamfetamin, 1 adet payp (uyuşturucu içimine hazır olarak paketlenmiş cam aparat), 2 gram selvi ele geçirildi. Jandarma ekiplerini görünce farklı araçla kaçmaya çalışan B.D. (38), H.Ö. (30) ve İ.M. (38) de yakalandı. Şüphelilerin üzerleri ve savcılıktan alınan izinle evlerinde yapılan aramalarda; 1 adet hassas terazi, 1 gram metamfetamin, 3 adet payp, 15 gram kubar esrar, uzunlukları 15 santimetre ile 170 santimetre arasında değişen toplam 160 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından 5 şüpheli de gözaltına alındı.