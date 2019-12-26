Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Bursa'da jandarma tarafından kaçak içki imalathanesine yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu, System.String[]

Bursa'da jandarma tarafından kaçak içki imalathanesine yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi izinsiz alkol üretimi ve kaçak alkol satışı yapılan bölgelere operasyon yaptı. Yılbaşında İnegöl, Osmangazi ve Kestel ilçelerinde piyasaya yüklü miktarda alkol sürüleceği bilgisini alan ekipler, eş zamanlı olarak 3 farklı ilçede 6 eve baskın yaptı. Yapılan baskınlarda O.U.B, R.E., M.M., A.K., M.K. ve R.M. gözaltına alınırken, 84 litre kaçak içki, 1 ton fermente alkol, 150 litre alkol yapımında kullanılan sirke, 1 adet elektrikli damıtma cihazı, 1 adet alkolmetre, 8 adet 750 litrelik damıtma bidonu, 50 litrelik kaynatma kazanı, 1 adet gaz ocağı, 2 şişe anason, 2 kilogram karbon, 96 adet çeşitli ebatta boş şişe, 1 adet kurusıkı tabanca ve aynı tabancaya ait fişek ve çok miktarda uygunsuz etiketli ürün ele geçirildi.


Baskın sonucu gözaltına alınan O.U.B, R.E., M.M.,A.K., M.K. ve R.M. ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, soruşturma devam ediyor. - BURSA

Jandarma, Yılbaşı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:56 Kaynak: İHA
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