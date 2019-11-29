Son Dakika Haberleri: Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar - Son Dakika

Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar

6 saat önce

Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan erbaş ve erlerin yemin töreni duygusal anlara sahne oldu.

Bursa'da jandarmaların yemin töreninde duygusal anlar, System.String[]

Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan erbaş ve erlerin yemin töreni duygusal anlara sahne oldu.


Bursa İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 99/4 tertip erbaş ve erlerin yemin töreni İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Mustafa Gökgoz'ün emir komutasında Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan Spor Salonunda gerçekleşti. Yemin törenine katılan aileler duygulu anlar yaşadı. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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