Bursa'da JASAT dedektifleri 50 olayın faili suç örgütünü çökertti - Son Dakika

Bursa'da 47'si hırsızlık 50 farklı olayın faili organize suç örgütü, Jandarmanın JASAT timleri tarafından çökertildi.

Orhangazi, İznik ve Yıldırım ilçelerinde 47 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen çete üyeleri hırsızlık için gittikleri bir villanın çatı katında saklandıkları yerde yakalandı. Gözaltındaki 5 şüpheli mahkemeye sevkedildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Orhangazi ve İznik ilçelerinde 2022 yılı içerisinde 25 faili meçhul evden, kamu kurum ve kuruluşu, bağ bahçe ve tarladan, haberleşme enerji ve nakil kablo hırsızlığı ve iş yerinden hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine, olayların aydınlatılması amacıyla Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT, İstihbarat Şube ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan özel ekip kurularak harekete geçildi. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği olayların kırsal kesimde olması ve herhangi bir güvenlik kamerası yada ize rastlanılmaması üzerine istihbarı çalışmalar başlatıldı.

Ekipler istihbarı çalışmalar sonucu olayları gerçekleştiren şüphelilerin 9 adet suç kaydı bulunan S.Ç. (37), 11 adet suç kaydı bulunan Ö.A. (24) ve 9 adet suç kaydı bulunan V.B. (28) olduğunu tespit etti.

07.02.2022 günü Orhangazi Cihanköy Mahallesinde ikamet eden A.L. piyasa değeri 1 milyon lira olan aracının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen JASAT ekipleri hırsızlık olayını tespit ettikleri S.Ç., Ö.A. ve V.B. olduğunu tespit etti. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda aracı Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir hurdacıya götürdükleri ve burada 40 bin lira karşılığında parçalanması için sattıkları öğrenildi. Buradan yola çıkan ekipler S.Ç., V.B. ve Ö.A. isimli şahısların çaldıkları malzemeleri S.Ç. isimli şahsa ait evde bulunan depoda olduğunu tespit etti. Depoya yapılan baskın sonucu, birden fazla televizyon, cep telefonu, laptop, elektronik malzeme, ev eşyası, enerji nakil kabloları ve bunun gibi 233 adet çalıntı eşyaya el konuldu. Yapılan aramalarda ayrıca, 26 gram metamfetamin ve 30 adet kenevir tohumu ele geçirildi. S.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak karakola getirildi.

Hırsızlığa gittikleri villanın çatı katında yakalandılar

Şüphelilerden V.B. ve Ö.A.'nın Orhangazi ilçesinde bulunan S.Ç. isimli kişiye ait bir villada soygun gerçekleştirdikleri ihbarını alan ekipler harekete geçti. Şüphelilerden V.B. ve Ö.A. çatı katında saklanırken JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, Jandarmadaki ifadelerinde, 16 M 18 plakalı aracı çaldıkları, sonrasında Yıldırım ilçesi Şirinevler mahallesinde bulunan 15 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi arkadaşları Y.Y. ve Y.Y.'ye parçalatmak amaçlı 40 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti. Bu ifade üzerine harekete geçen ekipler Y.Y. ve Y.Y.'nin Şirinevler mahallesinde bir kıraathane de olduklarını tespit ederek düzenledikleri operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin piyasa değeri 1 milyon lira olan aracı sakladıkları yeri söylemeleri üzerine çalışma yapan ekipler aracı çekici vasıtasıyla alarak karakola getirdi.

Yapılan operasyon kapsamında meydana gelen hırsızlık olaylarının organize bir şekilde yapıldığını tespit edilmesi üzerine olaya Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerini de dahil edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, S.Ç. isimli şahsın Orhangazi ve İznik ilçelerinde hırsızlık yapılacak ev, iş yeri ve bağ evlerini tespit ederek V.B. ve Ö.A. isimli şahıslara hırsızlık yaptırdığı, kendisinin de zaman zaman olaylara katıldığı, çalınan malzemelerin S.Ç. isimli şahsa ait depoda toplandığı, S.Ç. isimli şahsın bu malzemeleri sattığı, paraları şahıslara paylaştırdığı, çoğu zaman ise V.B. ve Ö.A. isimli şahsa para yerine uyuşturucu madde verdiği, S.Ç. isimli şahsın V.B. ve Ö.A. isimli şahısları yönlendirerek onlara liderlik ettiği, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılında Orhangazi ve İznik ilçelerinde meydana gelen toplam 47 Adet faili meçhul hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler.

Yapılan operasyon sonucunda 47 adet hırsızlık, 1 adet uyuşturucu imal ve ticaret, 2 adet kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçlarından tahkikat hazırlayan ekipler, bütün olayların birleşiminde toplamda 50 olaydan Organize Suç Örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli hırsızlık suçlarından haklarında fezleke hazırlanan şüpheliler, S.Ç., V.B., Ö.A., Y.Y. ve Y.Y. isimli şahıslar adliyeye sevkedildi. - BURSA