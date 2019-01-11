Son Dakika Haberleri: Bursa’da Junio Fashion Show rüzgarı

Bursa’da Junio Fashion Show rüzgarı

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. organizasyonunda; BEKSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Junioshow Fuarı'nda 'Junio Fashion Show' rüzgarı esti.

Bursa’da Junio Fashion Show rüzgarı, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. organizasyonunda; BEKSİAD işbirliğiyle gerçekleştirilen Junioshow Fuarı'nda 'Junio Fashion Show' rüzgarı esti. 0-12 yaş arası bebe-çocuk hazır giyimi İlkbahar-Yaz kreasyonları minik mankenlerce tanıtıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:10 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi
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