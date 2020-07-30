Bursa'da kablo çaldıkları iddia edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kabaklar Mahallesi'nde vatandaşlar, 2 araçta bulunanların şüpheli davranışları üzerine jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelilerin enerji nakil hattından 750 metre kablo çalınması olayına karıştıklarını belirledi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. ve Y.Ö. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.