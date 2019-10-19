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Bursa'da kablo hırsızlığı

1 saat önce

Bursa'da farklı ilçelerde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da kablo hırsızlığı, System.String[]

Bursa'da farklı ilçelerde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Vakıf, Karapınar ve Değirmenönü Mahallerinden farklı tarihlerde toplam 715 metre haberleşme, enerji ve nakil kablosu hırsızlığı yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmada, alınan istihbari bilgiler ile güvenlik kamera kayıtları ve sosyal medya hesaplarının incelemesi neticesinde hırsızlık şüphelileri tespit edildi.

Şüpheli M.B. ve E.M'nin iş yerine gelen ekipler, zanlıları, aldıkları kabloların bakır kısımlarını ayrıştırdıkları sırada suçüstü yakaladı.

Burada yapılan aramada bin 400 metre enerji ve nakil kablosu ele geçirildi.

İfadelerinde, farklı tarihlerde işledikleri 5 hırsızlık olayını itiraf eden şüpheliler, gözaltına alındı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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