Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest - Son Dakika

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Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest
6 saat önce
Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest Bursa'da piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak 20 ton dezenfektan ürettikleri için gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bursa'da kaçak 1 milyon liralık dezenfektan üreten 5 kişi adli kontrolle serbest
BURSA - Bursa'da piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak 20 ton dezenfektan ürettikleri için gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Kaçak dezenfektanlara el konulurken, imalathanede bulunan İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:16 Kaynak: İHA
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