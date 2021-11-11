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Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu - Son Dakika

Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu

11.11.2021 22:56
Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince 4 i şyerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve 27 litre kaçak alkol ele geçirildi, 5 şahıs gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince 4 i şyerine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve 27 litre kaçak alkol ele geçirildi, 5 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Mahmudiye Mahallesi ve Sinanbey Mahallesi bulunan 4 işyerine baskın düzenledi. İş yerlerinde 42 bin 120 adet gümrük kaçağı doldurulmuş sigara, 81 Bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, 30 kilogram gümrük kaçağı tütün, 47 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 160 adet gümrük kaçağı puro, 130 paket çeşitli markalarda toplam 15 kilo 750 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti, 15 litre sahte alkol imalatında kullanılan etil alkol, 6 litre sahte rakı, 6 litre sahte viski ele geçirildi.

İş yeri sahipleri Onur Y., Nazım S., Semih İ., Mahmoud A., Yunus D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu
Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu
Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu
Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu
Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu
Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu
Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu

İnegöl, Tütün, Bursa, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da kaçak alkol ve tütün operasyonu - Son Dakika
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