Bursa'da kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Bursa'da kaçak çalışan yabancı uyruklu 7 kişi hakkında işlem yapıldı
Bursa'da, eğlence mekanlarında kaçak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bursa'da, eğlence mekanlarında kaçak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde, kaçak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:17 - Kaynak: AA
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