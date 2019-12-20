Bursa'da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika

Bursa'da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltı

6 saat önce

Bursa'da kaçak definecilere baskın yapan jandarma ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da kaçak define avcılarına operasyon: 13 gözaltı, System.String[]

Bursa'da kaçak definecilere baskın yapan jandarma ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından İznik ilçesinin Mahmudiye Mahallesi Bayramdere mevkiinde kaçak kazı yapanları tespit eden ekipler 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.B. M.U., İ.S.,V.M.,İ.İ. ve M.İ. isimli şahıslar, izinsiz ve kaçak kazı yaptıkları esnada 2 adet jeneratör, 3 adet patlayıcı dinamit, 2 adet çelik makara ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suç üstü yakalandı. Şüphelilere ait telefonların incelenmesinde izinsiz kazı yapılan alanlarda çekilen fotoğraflardan 7 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Şüpheli şahıslar S.B., R.D., İ.E., İ.A., G.U., E.D., U.T. tespit edildikten sonra yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan araştırmalar ve şahısların ifadelerinden şüpheliler tarafından gerçekleştirilen faaliyetin bir örgüt çerçevesinde gerçekleştirildiği, örgüt üyelerinin finansör, tedarikçi ve çalışan şeklinde teşkilatlandıkları, değişik zamanlarda İznik Kutluca Mahallesinde de izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:27 Kaynak: İHA
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