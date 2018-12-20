Bursa'da Kaçak Et Operasyonu
1 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde durdurulan bir araçta 1 ton kaçak kesimle elde edilmiş et bulundu.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde durdurulan bir araçta 1 ton kaçak kesimle elde edilmiş et bulundu.
Karacabey Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Balıkesir
istikametine giden S.T. yönetimindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 1 ton kaçak et ele geçirildi. Yalova
'dan Balıkesir'e götürüldüğü öğrenilen etler imha edilmek üzere Karacabey Belediyesi
ekiplerine teslim edildi.
Araç sürücüsü S.T'ye ise idari para cezası uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:57 Kaynak: AA
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