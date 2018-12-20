Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak Et Operasyonu

Bursa'da Kaçak Et Operasyonu

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde durdurulan bir araçta 1 ton kaçak kesimle elde edilmiş et bulundu.

Bursa'da Kaçak Et Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde durdurulan bir araçta 1 ton kaçak kesimle elde edilmiş et bulundu.

Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyetleri sırasında Balıkesir istikametine giden S.T. yönetimindeki aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 1 ton kaçak et ele geçirildi. Yalova'dan Balıkesir'e götürüldüğü öğrenilen etler imha edilmek üzere Karacabey Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Araç sürücüsü S.T'ye ise idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:57 Kaynak: AA

Jandarma, Balıkesir, Karacabey, Bursa, Güncel
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