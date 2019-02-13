Bursa'da Kaçak Gözlük Operasyonu
5 saat önce
BURSA'da değeri 300 bin lira olan 424 kaçak gözlük ele geçirildi.
BURSA'da değeri 300 bin lira olan 424 kaçak gözlük ele geçirildi. Bursa
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
'dan Bursa'ya kaçak gözlük getirileceği yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Kaçak gözlüklerin taşındığı tespit edilen araç takibe alındı. Aracı durdurarak arama yapan ekipler, piyasa değeri 300 bin lira olan 424 gümrük kaçağı gözlüğe el koydu. Polis
ekipleri, araç sürücüsü hakkında işlem yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:55 Kaynak: DHA
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