Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak Gözlük Operasyonu

Bursa'da Kaçak Gözlük Operasyonu

5 saat önce

BURSA'da değeri 300 bin lira olan 424 kaçak gözlük ele geçirildi.

Bursa'da Kaçak Gözlük Operasyonu, System.String[]
BURSA'da değeri 300 bin lira olan 424 kaçak gözlük ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya kaçak gözlük getirileceği yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Kaçak gözlüklerin taşındığı tespit edilen araç takibe alındı. Aracı durdurarak arama yapan ekipler, piyasa değeri 300 bin lira olan 424 gümrük kaçağı gözlüğe el koydu. Polis ekipleri, araç sürücüsü hakkında işlem yaptı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:55 Kaynak: DHA

İstanbul, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi Okul Servisiyle Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı

La Case De Papel Oyuncusu Pedro Alonso'ya Türkiye'de Alevli Yemek Sunumu Yapıldı İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:38:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaçak Gözlük Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]