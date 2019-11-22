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Bursa'da kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza
7 saat önce
Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonu jandarma ve belediye ekipleri suç üstü yakalayarak 72 bin lira ceza kesti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonu jandarma ve belediye ekipleri suç üstü yakalayarak 72 bin lira ceza kesti.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube müdürlüğü hafriyat birimi ekipleri ile birlikte Osmangazi ilçesinde kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonu suç üstü yakaladı. Belediye ekipleri kaçak hafriyat döken şirkete 72.197 TL. idari para cezası kesti. - BURSA
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