Son Dakika Haberleri: Bursa'da kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza - Son Dakika

Bursa'da kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza

7 saat önce

Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonu jandarma ve belediye ekipleri suç üstü yakalayarak 72 bin lira ceza kesti.

Bursa'da kaçak hafriyat döken kamyona 72 bin lira ceza, System.String[]

Bursa'da kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonu jandarma ve belediye ekipleri suç üstü yakalayarak 72 bin lira ceza kesti.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube müdürlüğü hafriyat birimi ekipleri ile birlikte Osmangazi ilçesinde kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonu suç üstü yakaladı. Belediye ekipleri kaçak hafriyat döken şirkete 72.197 TL. idari para cezası kesti. - BURSA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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