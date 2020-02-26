Bursa'da kaçak hafriyat döken sürücüye helikopterli baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaçak hafriyat döken sürücüye helikopterli baskın - Son Dakika

Bursa'da kaçak hafriyat döken sürücüye helikopterli baskın

6 saat önce

Bursa'da helikopterle kaçak hafriyat denetimi yapan ekipler, kaçak hafriyat döken kamyonu suçüstü yakaladı.

Bursa'da kaçak hafriyat döken sürücüye helikopterli baskın, System.String[]

Bursa'da helikopterle kaçak hafriyat denetimi yapan ekipler, kaçak hafriyat döken kamyonu suçüstü yakaladı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel, Kestel, Yıldırım, Mudanya, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde daha önce kaçak hafriyat dökümü yapılan bölgelerde havadan helikopterli denetim yaptı. Denetim esnasında, kaçak hafriyat döken bir kamyonu tespit eden ekipler, kamyonu yakalamak için harekete geçti. Karadan denetim yapan ekiplere de bildirilerek kaçak hafriyat döken kamyona şuç üstü baskın yapıldı. Özel bir firmaya ait olduğu tespit edilen kamyona Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Şube ekiplerince 265 bin 497 lira idari para cezası kesildi.


İl genelinde 30 adet resmi hafriyat döküm sahası bulunduğu belirtilerek, kaçak hafriyat dökümünün önüne geçebilmek için jandarma ve belediye ekiplerince koordineli olarak hafriyat kamyonlarının denetimine 7/24 havadan ve karadan devam edileceği bildirildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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