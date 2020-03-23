Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza - Son Dakika

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Bursa'da kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza
6 saat önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun ait olduğu özel şirkete 265 bin lira idari para cezası kesildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kaçak hafriyat dökümü yapan kamyonun ait olduğu özel şirkete 265 bin lira idari para cezası kesildi.
İlçeye bağlı Nilüferköy Mahallesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri daha önceden kaçak hafriyat dökümü nedeniyle takibe alınan bölgede bir kamyonu suçüstü yakaladı.
Kamyonun ait olduğu şirkete Büyükşehir Belediye Çevre Denetleme Şubesi ekipleri, 265 bin 467 lira idari para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:50 Kaynak: AA
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