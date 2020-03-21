Bursa'da kaçak hafriyata 89 bin lira ceza - Son Dakika

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, "Çevre Koruma Faaliyetleri" kapsamında Orhangazi ilçesi Keramet Mahallesi mülki sınırları içerisi İznik Gölü kenarında yapılan denetimde bir kişinin kamyonla 9 kez hafriyat dökmesi üzerine 89 bin lira para cezası kesildi.



Jandarma ekipleri V.K isimli şahsın İznik Gölü'ne sınır olan hazineye ait alana 9 kamyon harfiyat dökerek doldurma yaptığı tespit ettikten sonra suç üstü yakaladı. Şahıs hakkında TCK'nın 181. maddesi "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" suçundan adli tahkikat başlattı. Ayrıca 2872 Sayılı "Çevre Kanununa Muhalefet" Suçu ile ilgili tutanak tanzim edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekiplerince 89 Bin lira para cezası kesilerek, "Kıyı Kanununa Muhalefet" suçundan Milli Emlak şefliğine bilgi verildi. - BURSA